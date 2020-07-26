В Челябинске осудили участника банды, грабившей ювелирные салоны по всей России

26 Июль 2020 2020-07-26T15:27:52+03:00

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Челябинский областной суд вынес приговор 30-летнему Ивану Веденяпину, который в составе банды грабил ювелирные салоны по всей России. Его признали виновным в совершенных преступлениях и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также осужденный будет обязан компенсировать пострадавшим материальный ущерб в размере более 17,5 миллиона рублей.

В Челябинском областном суде сообщили, что участники банды, в которой состоял Веденяпин, тщательно готовились к своим ограблениям: устанавливали наблюдение за местом предполагаемых преступлений, а также собирали информацию о режиме работы ювелирных магазинов и их работников. А во время совершения налета они надевали на голову кепки, маски и другие головные уборы, скрывающие лицо.

— В период с марта 2013 года по июнь 2015 года преступная группировка совершила девять разбойных нападений: восемь – на ювелирные магазины в Тюмени, Уфе, Екатеринбурге, Омске, Южноуральске, Кургане, одно – на ломбард в Магнитогорске. Кроме того, они ограбили ломбард в Калининском районе Челябинска. Всего злоумышленники похитили 4566 ювелирных изделий на общую сумму свыше 22,7 миллиона рублей, — рассказали в пресс-службе областного суда.

Отметим, что при назначении наказания Веденяпину суд учел присутствие у него смягчающих обстоятельств. К ним относятся: наличие на иждивении двоих малолетних детей, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличение других соучастников, положительные характеристики, а также полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховном Суде РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU