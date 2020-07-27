«Уралэнергосбыт» раздает подарки

27 Июль 2020 2020-07-27T08:55:12+03:00

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О розыгрыше подарков компания объявила в конце марта. В нем автоматически приняли участие все, кто зарегистрировался в личном кабинете «Уралэнергосбыт» и в течение второго квартала исправно передавал показания и оплачивал электроэнергию. В июле компания сделала выборку лицевых счетов, соответствующих этим критериям, и с помощью генератора случайных чисел определила победителей. Ими стали жители Кусы, Челябинска и поселка Западный.

— Победа для меня стала полной неожиданностью. Сначала даже не поверила, но потом вспомнила, что читала о розыгрыше на сайте. И была приятно удивлена, что стала победительницей, — делится эмоциями победительница розыгрыша Анастасия Красильникова. — Онлайн-сервисом пользуюсь с самого начала. Для меня чем прозрачнее взаимоотношения с поставщиком, тем удобнее. Зашел, передал, оплатил. Никаких посредников. Ни комиссии. В личном кабинете сразу видно, что все оплачено. Мне нравится.

— Я в основном пользуюсь онлайн-сервисами, чтобы не стоять в очередях и не тратить время в пустую. К тому же это очень удобно. Всегда можно зайти, посмотреть любые платежи, сразу передать показания и оплатить. Стараюсь долги не копить, поэтому плачу всегда вовремя. Но если честно, не ожидал, что выиграю, — говорит Павел Селянин из Челябинска.

— Личный кабинет — один из самых удобных способов взаимодействия с поставщиком электроэнергии. Он позволяет существенно экономить время и делает расчеты максимально прозрачными. Предавать показания, просматривать начисления и платежи, получать электронные квитанции и оплачивать электроэнергию можно в пару кликов с любого мобильного устройства. К тому же к одному адресу можно привязать несколько лицевых счетов, это позволяет совершать оплаты за себя и своих родных, не выходя из дома, — добавляет директор по работе с клиентами Андрей Святых.

Всего в розыгрыше призов участвовало 527 лицевых счетов.

В следующий раз «Уралэнергосбыт» выберет победителей уже в октябре. Чтобы стать участником розыгрыша, клиентам компании нужно соблюсти три условия: прикрепить к личному кабинету лицевой счет, через онлайн-сервис передавать показания до 25 числа текущего месяца и оплачивать счета до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Вовремя переданные показания являются залогом корректных расчетов.

Ссылка на личный кабинет и инструкция пользователя доступны на сайте. Конкурс продлится до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU