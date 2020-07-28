90 штрафов за день: в Челябинской области начали массовую проверку автобусов

28 Июль 2020 2020-07-28T07:25:18+03:00

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В Челябинской области ГИБДД запустила операцию «Автобус». Инспекторы проверяют соблюдение ПДД водителями, техническое состояние машин, а также наличие тахографов на междугородних автобусах.

Только за первый день операции госавтоинспекторы привлекли более 90 водителей, должностных и юридических лиц.

— При проведении рейдовых мероприятий особое внимание уделяется на легальность деятельности пассажирских перевозок, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска. — Инспекторы ГИБДД проверяют наличие предрейсового медицинского осмотра, соблюдение норм режима труда и отдыха водителей, считывая данные с тахометров автобусов.

Операция «Автобус» проводится по 30 июля.

В областном полицейском главке добавили, за последние полгода в регионе зарегистрировано 56 ДТП, совершенных по вине водителей автобусов. В них погибли два человека и еще 71 — получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU