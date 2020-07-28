2020-07-28T07:25:18+03:00
Общество

90 штрафов за день: в Челябинской области начали массовую проверку автобусов

Рейды проводит ГИБДД
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Особое внимание силовики уделяют на легальность пассажирских перевозок. Фото: ГИБДД ЧелябинскаОсобое внимание силовики уделяют на легальность пассажирских перевозок. Фото: ГИБДД Челябинска
Изменить размер текста:

В Челябинской области ГИБДД запустила операцию «Автобус». Инспекторы проверяют соблюдение ПДД водителями, техническое состояние машин, а также наличие тахографов на междугородних автобусах.

Только за первый день операции госавтоинспекторы привлекли более 90 водителей, должностных и юридических лиц.

— При проведении рейдовых мероприятий особое внимание уделяется на легальность деятельности пассажирских перевозок, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска. — Инспекторы ГИБДД проверяют наличие предрейсового медицинского осмотра, соблюдение норм режима труда и отдыха водителей, считывая данные с тахометров автобусов.

Операция «Автобус» проводится по 30 июля.

В областном полицейском главке добавили, за последние полгода в регионе зарегистрировано 56 ДТП, совершенных по вине водителей автобусов. В них погибли два человека и еще 71 — получили травмы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинск затянуло смогом из-за лесных пожаров
На месте пустыря в центре Челябинска строят модный сквер за 13 миллионов
ЧМК поставил трехмиллионную тонну проката с рельсобалочного стана
Депутат Госдумы Андрей Барышев возьмет под личный контроль вопрос с опасными объектами и «долгостроями»
90 штрафов за день: в Челябинской области начали массовую проверку автобусов
Более 800 семей обрели свое жилье благодаря льготной ипотеке Райффайзенбанка
В Челябинске возбудили дело о сговоре в закупках конструкторов детским центрам в других регионах
«Зато машины помоет»: в Челябинске забил коммунальный фонтан
На месте работают МЧС, ГИБДД и скорая помощь: в Челябинской области столкнулись две легковушки
В Челябинске появится новая инфекционная больница
Губернатор Шумков нашел решение по восстановлению экономики Курганской области
ВТБ в Свердловской области выдал ипотеку под 6,5% на 1,25 миллиардов рублей
В детском санатории Челябинской области обнаружили коронавирус
На остановках в Челябинске появятся схема прогулочного маршрута
Дерби не будет: челябинский «Трактор» объявил об отмене матча с «Металлургом»
Райффайзенбанк добавил в налоговый калькулятор функцию автоматического учета авансовых платежей и страховых взносов
Камеры записали, как водитель Lexus сбил пешехода на Университетской набережной
В Челябинске будет развиваться регби
Челябинец устроил наркопритон в своей квартире
Алексей Текслер ушел в недельный отпуск
В Миассе инвесторы создадут более пяти тысяч рабочих мест
«Бежал, как олень»: Водитель Lexus, сбивший пешехода на Университетской набережной, рассказал свою версию событий
День города на паузе: на что рассчитывать жителям Челябинска