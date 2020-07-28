90 штрафов за день: в Челябинской области начали массовую проверку автобусов
В Челябинской области ГИБДД запустила операцию «Автобус». Инспекторы проверяют соблюдение ПДД водителями, техническое состояние машин, а также наличие тахографов на междугородних автобусах.
Только за первый день операции госавтоинспекторы привлекли более 90 водителей, должностных и юридических лиц.
— При проведении рейдовых мероприятий особое внимание уделяется на легальность деятельности пассажирских перевозок, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска. — Инспекторы ГИБДД проверяют наличие предрейсового медицинского осмотра, соблюдение норм режима труда и отдыха водителей, считывая данные с тахометров автобусов.
Операция «Автобус» проводится по 30 июля.
В областном полицейском главке добавили, за последние полгода в регионе зарегистрировано 56 ДТП, совершенных по вине водителей автобусов. В них погибли два человека и еще 71 — получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU