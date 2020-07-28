На месте пустыря в центре Челябинска строят модный сквер за 13 миллионов

28 Июль 2020 2020-07-28T08:44:48+03:00

Изменить размер текста: A A

На перекрестке улиц Цвиллинга и Лазаретной закипели строительные работы. К осени здесь сделают современный сквер с шаровидными ивами, хвойными деревьями и яблонями. А также скамейками, качелями и велосипедными дорожками. Напомним, концепцию сквера выбрали сами челябинцы на портале «Активный житель 74».

В сквере будет, где поиграть детям. Фото: instagram.com/«Газоны Урала»

Проект разработала группа компаний «Газоны Урала», она же сейчас занимается его воплощением.

— В результате благоустройства будет: произведен ремонт тротуаров и устройство новых дорожек, высажены деревья и кустарники, уложено газонное покрытие, установлены малые архитектурные формы, — сообщила компания в своем инстаграме.

Появится много зелени. Фото: instagram.com/«Газоны Урала»

Сделают качели. Фото: instagram.com/«Газоны Урала»

На благоустройство сквера потратят 13,2 миллиона рублей. Завершить работы планируют в сентябре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU