2020-07-28T08:44:48+03:00
Общество

На месте пустыря в центре Челябинска строят модный сквер за 13 миллионов

Смотрим проект будущего место отдыха
Валентина ВАГАНОВА
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Благоустройство сквера планируют завершить в сентябре. Фото: instagram.com/«Газоны Урала»Благоустройство сквера планируют завершить в сентябре. Фото: instagram.com/«Газоны Урала»
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На перекрестке улиц Цвиллинга и Лазаретной закипели строительные работы. К осени здесь сделают современный сквер с шаровидными ивами, хвойными деревьями и яблонями. А также скамейками, качелями и велосипедными дорожками. Напомним, концепцию сквера выбрали сами челябинцы на портале «Активный житель 74».

В сквере будет, где поиграть детям. Фото: instagram.com/«Газоны Урала»

В сквере будет, где поиграть детям. Фото: instagram.com/«Газоны Урала»

Проект разработала группа компаний «Газоны Урала», она же сейчас занимается его воплощением.

— В результате благоустройства будет: произведен ремонт тротуаров и устройство новых дорожек, высажены деревья и кустарники, уложено газонное покрытие, установлены малые архитектурные формы, — сообщила компания в своем инстаграме.

Появится много зелени. Фото: instagram.com/«Газоны Урала»

Появится много зелени. Фото: instagram.com/«Газоны Урала»

Сделают качели. Фото: instagram.com/«Газоны Урала»

Сделают качели. Фото: instagram.com/«Газоны Урала»

На благоустройство сквера потратят 13,2 миллиона рублей. Завершить работы планируют в сентябре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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