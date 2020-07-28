На месте пустыря в центре Челябинска строят модный сквер за 13 миллионов
На перекрестке улиц Цвиллинга и Лазаретной закипели строительные работы. К осени здесь сделают современный сквер с шаровидными ивами, хвойными деревьями и яблонями. А также скамейками, качелями и велосипедными дорожками. Напомним, концепцию сквера выбрали сами челябинцы на портале «Активный житель 74».
В сквере будет, где поиграть детям. Фото: instagram.com/«Газоны Урала»
Проект разработала группа компаний «Газоны Урала», она же сейчас занимается его воплощением.
— В результате благоустройства будет: произведен ремонт тротуаров и устройство новых дорожек, высажены деревья и кустарники, уложено газонное покрытие, установлены малые архитектурные формы, — сообщила компания в своем инстаграме.
Появится много зелени. Фото: instagram.com/«Газоны Урала»
Сделают качели. Фото: instagram.com/«Газоны Урала»
На благоустройство сквера потратят 13,2 миллиона рублей. Завершить работы планируют в сентябре.
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ИСТОЧНИК KP.RU