2020-07-28T11:39:02+03:00
Общество

В Челябинской области выпустили на волю спасенных лисиц, совят и ястреба

Всех их выходил приют Карена Даллакяна «Спаси меня»
Валентина ВАГАНОВА
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В заказнике животным будет комфортно и безопасно. Фото: instagram.com/Владимир БурматовВ заказнике животным будет комфортно и безопасно. Фото: instagram.com/Владимир Бурматов
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Сегодня, 28 июля, в Харлушевском заказнике выпустили диких животных и птиц, спасенных Фондом зоозащиты «Спаси меня». В родную среду обитания вернулись две лисицы, совята и ястреб.

Некоторые попали в приют совсем малышами. Так, трехнедельного лисенка нашла собака в Каштакском бору и принесла хозяину. В приюте зверьку поправили здоровье, излечили от паразитов, вакцинировали и откормили. Вторую лисицу нашли на трассе в Сосновском районе. Она выскочила на дорогу, спасаясь от пожаров.

На волю выпустили пять животных. Фото: instagram.com/Владимир Бурматов

На волю выпустили пять животных. Фото: instagram.com/Владимир Бурматов

В природном заказнике животные будут в безопасности.

— Выражаем большую благодарность сотрудникам Харлушевского заказника, которые предоставили участок, максимально подходящий для дальнейшей жизни животных. Болотистая местность комфортна для птиц, к тому же вблизи от места выпуска были обнаружены лисьи норы, то есть именно на этой территории присутствует их ареал обитания. Теперь животным ничто не угрожает, и они могут спокойно вернуться к своей прошлой жизни, — говорит президент Фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян.

Помимо Карена Даллакяна в выпуске поучаствовали замминистра экологии Виталий Безруков и председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Фото: instagram.com/Владимир Бурматов

Помимо Карена Даллакяна в выпуске поучаствовали замминистра экологии Виталий Безруков и председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Фото: instagram.com/Владимир Бурматов

НА ЗАМЕТКУ

Куда обращаться, если обнаружили дикое животное, которому нужна помощь

Отдел федерального государственного надзора регионального минэкологии — 8(351) 264-74-41.

Фонд «Спаси меня»: 8 (351) 792‑95-78, 8(351) 278‑88-28.

ИСТОЧНИК KP.RU

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