Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 29 июля 2020 года: за день COVID-19 унес две жизни
Минздрав огласил свежие данные о количестве зараженных коронавиурсом в Челябинской области. На утро 29 июля зарегистрировали 130 новых случаев. Всего 11548 южноуральцев заразились COVID-19, из них 3762 пациента находятся под присмотром врачей.
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За сутки из больниц выписали 118 человек. 7499 пациентов уже переболели COVID-19.
За минувший день в регионе скончались два заболевших. У всех коронавирус был сопутствующим заболеванием:
— пациент, 73 года: острое нарушение мозгового кровообращения, атеросклероз;
— пациент, 74 года: гипертоническая болезнь, нарушение мозгового кровообращения.
ИСТОЧНИК KP.RU