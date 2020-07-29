2020-07-29T10:00:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 29 июля 2020 года: за день COVID-19 унес две жизни

Свежие данные от минздрава Челябинской области
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Свежие данные о количестве зараженных коронавиурсом в Челябинской областиСвежие данные о количестве зараженных коронавиурсом в Челябинской областиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Минздрав огласил свежие данные о количестве зараженных коронавиурсом в Челябинской области. На утро 29 июля зарегистрировали 130 новых случаев. Всего 11548 южноуральцев заразились COVID-19, из них 3762 пациента находятся под присмотром врачей.

Почему челябинцы пошли сдавать тесты на антитела к коронавирусу и как долго держится иммунитет

00:00
00:00

За сутки из больниц выписали 118 человек. 7499 пациентов уже переболели COVID-19.

За минувший день в регионе скончались два заболевших. У всех коронавирус был сопутствующим заболеванием:

— пациент, 73 года: острое нарушение мозгового кровообращения, атеросклероз;

— пациент, 74 года: гипертоническая болезнь, нарушение мозгового кровообращения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В челябинской рознице Tele2 вырос спрос на смартфоны
В Челябинской области женщина пыталась украсть 24 предмета нижнего белья
Администрацию Копейска через суд заставят отремонтировать водоканал
В Челябинске суд признал недействительным крупный дорожный контракт с «Южуралмостом»
«Мечел-Материалы» снижают пыление при транспортировке сырья
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 29 июля 2020 года: за день COVID-19 унес две жизни
В Челябинской области пьяный водитель угробил своего пассажира
Автостопщик из Челябинска встретил губернатора Алексея Текслера в Керчи
В Челябинской области из-за прорыва дамбы может смыть несколько сел
В Челябинской области пройдут дожди, грозы и град
Тащим недострои из последних сил: сроки сдачи конгресс-холла «Таганай» переносятся
В челябинском оперном театре установили противоковидный пост
Выборы в ЗСО Челябинской области продлятся три дня
В Екатеринбурге ищут жителя Челябинска, который из ревности расстрелял своего соперника
Снижение ставки ЦБ — в чем выгода для Челябинска
Каждый пятый запрос в чат-каналах Райффайзенбанка — о кредитных картах