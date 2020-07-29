Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 29 июля 2020 года: за день COVID-19 унес две жизни

29 Июль 2020 2020-07-29T10:00:41+03:00

Свежие данные о количестве зараженных коронавиурсом в Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Минздрав огласил свежие данные о количестве зараженных коронавиурсом в Челябинской области. На утро 29 июля зарегистрировали 130 новых случаев. Всего 11548 южноуральцев заразились COVID-19, из них 3762 пациента находятся под присмотром врачей.

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За сутки из больниц выписали 118 человек. 7499 пациентов уже переболели COVID-19.

За минувший день в регионе скончались два заболевших. У всех коронавирус был сопутствующим заболеванием:

— пациент, 73 года: острое нарушение мозгового кровообращения, атеросклероз;

— пациент, 74 года: гипертоническая болезнь, нарушение мозгового кровообращения.

ИСТОЧНИК KP.RU