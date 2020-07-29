2020-07-29T16:25:14+03:00
Общество

В Челябинске начали продумывать концепцию новогоднего освещения

Подсветку установят во всех районах города ближе к зиме
Рустам ЯХИН
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Примерно так будет выглядеть новая подсветка. Фото: Управление архитектуры ЧелябинскаПримерно так будет выглядеть новая подсветка. Фото: Управление архитектуры Челябинска
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В Челябинске уже с начала июня решается вопрос о выборе подсветки к новогодним праздникам. Как рассказали в управлении архитектуры города, сейчас подбирается тип освещения для скверов и парков.

— Для дальних видов и открытых мест хороши прожекторы. Ночью они подчёркивают красоту и рельеф растительности, окутывая пространство сказочной атмосферой; днём — сохраняют естественный вид деревьев и не лезут в глаза. Свет прожекторов может создавать разнообразные композиции, настроения и зонировать территорию, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Архитекторы также подчеркнули, что для каждого места подходит определенная подсветка. Так, для камерных пространств используются гирлянды. Они могут быть по типу безопасными и не вредящими веткам деревьев.

Новая праздничная подсветка должна появится во всех районах Челябинска ближе к зиме. Места, где она будет установлена, еще не определены. Их утвердят в скором времени.

Фото: Управление архитектуры Челябинска

Фото: Управление архитектуры Челябинска

Фото: Управление архитектуры Челябинска

Фото: Управление архитектуры Челябинска

Фото: Управление архитектуры Челябинска

Фото: Управление архитектуры Челябинска

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ИСТОЧНИК KP.RU

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