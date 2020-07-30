Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 30 июля 2020 года: скончалась 46-летняя женщина
Минздрав огласил свежие данные о количестве зараженных коронавиурсом в Челябинской области. На утро 30 июля зарегистрировали 125 новых случаев. Всего 11673 южноуральцев заразились COVID-19, из них 3626 пациента находятся под присмотром врачей.
За сутки из больниц выписали 257 человек. 7756 пациентов уже переболели COVID-19.
За минувший день в регионе скончалось четверо заболевших. 60-летний пациент умер от коронавируса, у троих были тяжелые хронические заболевания:
— пациентка, 46 лет: сахарный диабет, вторичная артериальная гипертензия;
— пациент, 79 лет: кардиосклероз, сахарный диабет;
— пациент, 60 лет: лимфолейкоз, гипертоническая болезнь.
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ИСТОЧНИК KP.RU