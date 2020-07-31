«Первый в воздух, следующий по колесам, потом — на поражение»: полиция Зауралья выложила эпичное видео погони за пьяным водителем
В Курганской области отдали под суд 36-летнего водителя, неоднократно садившегося за руль подшофе. Ранее мужчину уже лишили прав. Последняя поездка обернулась полицейской погоней, пришлось применить оружие.
Инцидент прошел в Юргамышском районе. Внимание ДПС привлекла «десятка», ехавшая на большой скорости. Водитель проигнорировал требование остановиться и продолжил гнать. Сотрудники ГИБДД поехали за ними.
— Въехав в лесной массив, автомобиль замедлил движение. Сотрудник полиции подошел к нему и попытался открыть дверь, но водитель, увидев полицейского, резко увеличил скорость. Сотрудник упал на землю, но смог быстро сориентироваться в ситуации и, заскочив на ходу в патрульный автомобиль, наряд продолжил преследование, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области.
Инспекторы ДПС предупредили, что будут стрелять:
— Первый в воздух, следующий по колесам, потом — на поражение.
Чтобы остановить машину, пришлось дважды выстрелить по заднему левому колесу.
В Курганской области сотрудник ДПС обстрелял машину с пьяным водителем.Видео: ГУ МВД по Курганской области
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ИСТОЧНИК KP.RU