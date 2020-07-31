«Первый в воздух, следующий по колесам, потом — на поражение»: полиция Зауралья выложила эпичное видео погони за пьяным водителем

31 Июль 2020 2020-07-31T08:15:20+03:00

Чтобы остановить водителя, пришлось выстрелить дважды Фото: кадр с видео

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В Курганской области отдали под суд 36-летнего водителя, неоднократно садившегося за руль подшофе. Ранее мужчину уже лишили прав. Последняя поездка обернулась полицейской погоней, пришлось применить оружие.

Инцидент прошел в Юргамышском районе. Внимание ДПС привлекла «десятка», ехавшая на большой скорости. Водитель проигнорировал требование остановиться и продолжил гнать. Сотрудники ГИБДД поехали за ними.

— Въехав в лесной массив, автомобиль замедлил движение. Сотрудник полиции подошел к нему и попытался открыть дверь, но водитель, увидев полицейского, резко увеличил скорость. Сотрудник упал на землю, но смог быстро сориентироваться в ситуации и, заскочив на ходу в патрульный автомобиль, наряд продолжил преследование, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области.

Инспекторы ДПС предупредили, что будут стрелять:

— Первый в воздух, следующий по колесам, потом — на поражение.

Чтобы остановить машину, пришлось дважды выстрелить по заднему левому колесу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/793612" frameborder="0"></iframe> В Курганской области сотрудник ДПС обстрелял машину с пьяным водителем.Видео: ГУ МВД по Курганской области

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ИСТОЧНИК KP.RU