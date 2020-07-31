2020-07-31T09:19:09+03:00
Общество

В Курбан-байрам в Челябинской области дорогу возле мечети залили кровью баранов

Жертвоприношением занимаются прямо во дворах домов
Ангелина ЗАКИРОВА
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Баранов режут прямо во дворах жилых домовБаранов режут прямо во дворах жилых домовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Магнитогорске Челябинской области на тротуаре возле мечети заметили кровь и испражнения баранов. Сегодня, 31 июля, мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам, в которой принято приносить в жертву баранов.

Местного жителя возмутила грязь на дороге на улице Вознесенской возле цирка, он написал гневный пост в соцсетях:

— Власти Магнитогорска, обратите, пожалуйста, внимание на территорию возле мечети! Я понимаю, что это обычаи, религия. Но тротуары, дорога — все это в испражнениях баранов, в крови. Неужели нельзя выделить для этого ритуала какую-нибудь площадку, подвести воду, поставить урны?

Пользователи в комментариях рассказали, что баранов режут не только возле мечетей, но и во дворах жилых домов.

— Это действие происходило сегодня на парковке жилых домов и на проезжей части в районе мечети, не на территории мечети, за забором, и далеко не халяль. На глазах людей, едущих на работу, — пишет подписчик городского сообщества.

— Так они абсолютно во всех дворах. Просто везде! — жалуется другой горожанин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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