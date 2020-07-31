В Челябинской области началась проверка после гибели ребенка под колесами поезда

Именно на этом мотоцикле находился мальчик в момент трагедии. Фото: уральское СУ на транспорте СКР

В Челябинской области сотрудники следственного комитета на транспорте начали проверку после гибели 12-летнего мальчика на железнодорожных путях. Они уже осмотрели место трагедии, опросили свидетелей произошедшего, а также провели другие необходимые мероприятия

— На данный момент проверкой установлено, что ребенок являлся местным жителем, учеником средней школы, проживал в полной, благополучной семье, на профилактических учетах в органах системы профилактики никогда ни он, ни его семья не состояли, педагогами характеризуется положительно, — сообщила пресс-служба Уральского СУ на транспорте СКР.

Напомним, трагедия произошла на 2001 км перегона «Флюсовая – Миасс» днем 30 июля. Мальчик двенадцати лет, используя свой мотоцикл, пытался пересечь железнодорожные пути на оборудованной переходной площадке. Он пропустил мимо себя железнодорожный поезд и начал движение. Однако не заметил, что во встречном направлении в этот момент ехал еще один подвижной состав, который и сбил его. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Отметим, что проверка до сих пор продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Место, где произошла трагедия. Фото: уральское СУ на транспорте СКР

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