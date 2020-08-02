2020-08-02T09:11:50+03:00
Происшествия

Житель Златоуста погиб в лобовом столкновении автомобилей в Свердловской области

Мужчина выехал на встречную полосу и зацепил машину тюменцев
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
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Авария случилась на небольшой автодороге под городом Ирбит в Свердловской области. В субботу, 1 августа, здесь столкнулись две легковушки, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

— Судя по всему, автомобиль «Богдан», которым управлял житель Челябинской области, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с Hyundai I30, в которой ехала семья из Тюмени, — говорят в автоинспекции.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

47-летний южноуралец (он из Златоуста) погиб на месте. Все находившие в Hyundai доставлены в больницу с различными травмами. Госпитализированы 50-летний водитель Hyundai, 74-летний мужчина, а также дети 8 и 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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