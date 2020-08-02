2020-08-02T09:57:49+03:00
Общество

Там, где удобно: клиенты все чаще выбирают Райффайзен-Онлайн

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Райффайзенбанк отмечает значительный рост активности клиентов в использовании приложения Райффайзен-Онлайн. В мае-июне 2020 года доля активных пользователей приложения выросла на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом наиболее популярной операцией среди клиентов остаются переводы с карты на карту: в июне 2020 года их выполняли на 50% чаще, чем год назад. Переводы с использованием Системы Быстрых Платежей продемонстрировали трехзначный рост год к году.

— Платежи и переводы в Райффайзен-Онлайн — это простой и безопасный способ оплачивать услуги онлайн без комиссии и оперативно решать финансовые задачи, — отметил руководитель отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка Павел Рубахин. — Шаблоны и удобные платежные инструменты позволяют легко управлять всеми повседневными финансовыми задачами.

В июле 2020 года Райффайзен-Онлайн был признан одним из пяти самых удобных мобильных банков России по версии Usability Lab.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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