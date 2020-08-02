Там, где удобно: клиенты все чаще выбирают Райффайзен-Онлайн
Райффайзенбанк отмечает значительный рост активности клиентов в использовании приложения Райффайзен-Онлайн. В мае-июне 2020 года доля активных пользователей приложения выросла на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом наиболее популярной операцией среди клиентов остаются переводы с карты на карту: в июне 2020 года их выполняли на 50% чаще, чем год назад. Переводы с использованием Системы Быстрых Платежей продемонстрировали трехзначный рост год к году.
— Платежи и переводы в Райффайзен-Онлайн — это простой и безопасный способ оплачивать услуги онлайн без комиссии и оперативно решать финансовые задачи, — отметил руководитель отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка Павел Рубахин. — Шаблоны и удобные платежные инструменты позволяют легко управлять всеми повседневными финансовыми задачами.
В июле 2020 года Райффайзен-Онлайн был признан одним из пяти самых удобных мобильных банков России по версии Usability Lab.
АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).
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ИСТОЧНИК KP.RU