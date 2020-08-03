Красивое число: 77 школьников Челябинска набрали 100 баллов на ЕГЭ

3 Авг. 2020 2020-08-03T08:47:51+03:00

Известны результаты по девяти предметам из 12 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Челябинске завершился основной период сдачи ЕГЭ. Известны результаты по девяти предметам.

— 77 выпускников набрали максимальные 100 баллов по предмету, — доложил на аппаратном совещании замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

С сегодняшнего дня начинается дополнительный период сдачи ЕГЭ. Экзамены сдадут ребята, которые по уважительной причине не смогли придти на экзамен в основное время.

О том, как сдают ЕГЭ в условиях пандемии, смотрите в нашем репортаже.

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ИСТОЧНИК KP.RU