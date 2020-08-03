В Челябинской области погибла девушка, пострадавшая в ДТП с полицейским

3 Авг. 2020 2020-08-03T08:59:29+03:00

Вот так выглядело авто после столкновения. Фото: Вовчик Жиловачик / Vk.com

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В Миассе скончалась 17-летняя девушка, которая пострадала во время ДТП с полицейским. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Информацию о смерти пассажира подтвердили в городской больнице №2.

— К нам после ДТП доставили 17-летнюю девушку в очень тяжелом состоянии с политравмой. Сразу перевели в реанимационное отделение, провели консультацию с главным детским анестезиологом и детским хирургом из Челябинска. Было принято коллегиальное решение, что состояние девушки не позволяет ее перевести в областной центр. Несмотря на все усилия наших врачей, девушку спасти не удалось — ее травмы оказались несовместимы с жизнью, — рассказала пресс-секретарь медучреждения Марина Антропова.

Напомним, в минувшую пятницу, 31 июля, на Тургоякском шоссе автомобиль, которым управлял полицейский, влетел в опору моста.

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ИСТОЧНИК KP.RU