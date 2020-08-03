Горели центр шорт-трека и гостиница: за неделю в Челябинске произошло полсотни пожаров

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:20:48+03:00

После пожара в гостинице на Свободы придется менять стеклопакеты Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

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За минувшею неделею в Челябинске произошло 43 пожара. Есть один пострадавший. Как доложил на аппаратном совещании в мэрии замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов, установлен третий класс пожароопасности.

— Совместно с районами усилена работа по профилактике пожаров. Делаем акцент на Садоводческих товариществах. По итогам принятых мер удалось сократить среднесуточное количество возгораний за неделю на 20%, — отметил Александр Астахов.

Глава города Наталья Котова напомнила, что на этой неделе снова ожидается жаркая погода. А это значит, риск возникновения пожаров остается высоким.

Прошедшая неделя запомнилась двумя крупными пожарами. В среду, 29 июля, загорелся поролон в строящемся здании центра по шорт-треку на улице Труда.

В четверг, 30 июля, произошел пожар на стройке гостиницы по улице Свободы. Напомним, долгострой «разморозили» к саммитам ШОС и БРИКС. По предварительными данным, причиной ЧП стало короткое замыкание. Мы провели онлайн-трансляцию с места событий, а также узнали размер ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU