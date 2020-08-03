На полигоне в Челябинской области прошли танковые учения
Накануне в Чебаркуле прошли танковые учения Центрального военного округа. По данным ведомства, в тренировке приняли участие тысяча военнослужащих.
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Солдаты отработали учебный бой в ходе наступления, разведки и обороны. Военнослужащие управляли танками Т-72Б3 и боевыми машинами пехоты. Бойцам удалось пострелять по мишеням, которые имитировали командные пункты, для этого использовались не только танки, но и гаубицы «Мста-Б», а также 12- миллиметровые минометы «Сани».
Танковые учения прошли на полигоне в Чебаркуле.Военнослужащие на танках Т-72Б3 и боевых машинах пехоты отработали учебный бой в обороне, наступлении и в ходе разведывательно-рейдовых действий
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ИСТОЧНИК KP.RU