2020-08-03T09:04:06+03:00
Общество

На полигоне в Челябинской области прошли танковые учения

В мероприятии задействовали тысячу солдат
Сергей СОТНИКОВ
Поделиться:
Фото: кадр из видео "Танковые учения прошли на полигоне в Чебаркуле"Фото: кадр из видео "Танковые учения прошли на полигоне в Чебаркуле"
Изменить размер текста:

Накануне в Чебаркуле прошли танковые учения Центрального военного округа. По данным ведомства, в тренировке приняли участие тысяча военнослужащих.

Как меняется Курган и почему стоит съездить в столицу Зауралья, — мэр Андрей Потапов

00:00
00:00

Солдаты отработали учебный бой в ходе наступления, разведки и обороны. Военнослужащие управляли танками Т-72Б3 и боевыми машинами пехоты. Бойцам удалось пострелять по мишеням, которые имитировали командные пункты, для этого использовались не только танки, но и гаубицы «Мста-Б», а также 12- миллиметровые минометы «Сани».

Танковые учения прошли на полигоне в Чебаркуле.Военнослужащие на танках Т-72Б3 и боевых машинах пехоты отработали учебный бой в обороне, наступлении и в ходе разведывательно-рейдовых действий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области прооперировали младенца с желудком в грудной клетке
ТурнирTele2 Mobile OpenCup’20 привлек более 33 тысяч киберспортсменов
В челябинском роддоме остановили прием пациентов из-за коронавируса
«За двадцать лет работы я такого не видел»: в Челябинске подсчитали ущерб от урагана на ЧМЗ и пообещали помочь автовладельцам
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 3 августа 2020 года: скончалось две женщины
На полигоне в Челябинской области прошли танковые учения
Горели центр шорт-трека и гостиница: за неделю в Челябинске произошло полсотни пожаров
В Челябинской области погибла девушка, пострадавшая в ДТП с полицейским
Красивое число: 77 школьников Челябинска набрали 100 баллов на ЕГЭ
В Челябинской области уничтожили 14,5 тонн зараженных нектаринов
В Челябинске аномальная жара продержится до 7 августа
«Перемололи грунт в грязь»: в Челябинской области на пляже Тургояка туристы устроили незаконную парковку
Где в Челябинске ограничат движение в понедельник, 3 августа 2020
«Трактор» в контрольном матче с минимальным счетом переиграл «Югру»
Погода в Челябинске 3 августа 2020: самое время налечь на арбузы
Бешеный Citroеn, который разнес парковку в Челябинске, пытались остановить очевидцы
Лже-стоматолог из Челябинской области получил деньги за работу, которую не выполнял
«Держалась за карниз и молила спасти»: молодая мать выпала с 8-го этажа в Магнитогорске
Двое на мотоцикле погибли после столкновения с автомобилем в Челябинске