В челябинском роддоме остановили прием пациентов из-за коронавируса
В Челябинске в роддоме №6 остановили прием рожениц из-за коронавируса. Дело в том, что у двух пациенток обнаружили COVID-19. В горздраве уверяют, что никакой вспышки в медучреждении нет.
— Вспышки в роддоме нет. Коронавирус диагностирован у двух рожениц в разных отделениях. Случаи никак между собой не связаны, — рассказали в челябинском горздраве.
Всех контактных уже проверили и передали под наблюдение местных поликлиник. Женщин распределили по остальным роддомам города. Также в медучреждение проведут дезинфекцию. Прием новых пациентов начнут после того, как проведут все необходимые мероприятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU