В челябинском роддоме остановили прием пациентов из-за коронавируса

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:01:44+03:00

В горздраве говорят, что роддоме не было вспышки Фото: Валентина ВАГАНОВА

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В Челябинске в роддоме №6 остановили прием рожениц из-за коронавируса. Дело в том, что у двух пациенток обнаружили COVID-19. В горздраве уверяют, что никакой вспышки в медучреждении нет.

— Вспышки в роддоме нет. Коронавирус диагностирован у двух рожениц в разных отделениях. Случаи никак между собой не связаны, — рассказали в челябинском горздраве.

Всех контактных уже проверили и передали под наблюдение местных поликлиник. Женщин распределили по остальным роддомам города. Также в медучреждение проведут дезинфекцию. Прием новых пациентов начнут после того, как проведут все необходимые мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU