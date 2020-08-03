Репутация микрорайона улучшится: фестиваль граффити украсит новостройки в Челябинске

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:02:14+03:00

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В Челябинске стартовал фестиваль граффити «Культурный код». В качестве «полотен» были выбраны 10 домов по улице Университетская Набережная. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», галерею муралов под открытым небом будут создавать художники из Москвы, Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и Калуги.

— Разделяем восторженные отзывы о начале работ. Отдельно отметим, что в качестве площадки, где сейчас орудуют баллончиками с краской, заявлен микрорайон Академ Riverside. Приснопамятный долгострой обанкротившегося «Гринфлайта», перешедший в наследство тресту «Магнитострой». Там ведь даже не дома — домищи по 19 и 26 этажей! Выбор обусловлен тем, что все относительно новое и не нуждается в предварительном ремонте, — добавляют авторы «Челябушки». — С «Культурным кодом» репутация микрорайона, безусловно, улучшится, из вечной проблемы есть шанс превратить его в точку притяжения. К тому же, украсить фасады — самый простой способ ежедневно радовать челябинцев, проживших «на стройке» у реки целых пять лет.

Фестиваль граффити «Культурный код» продлится в Челябинске до 25 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU