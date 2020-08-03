2020-08-03T17:19:01+03:00
Общество

В Кургане мужчина перевел мошенникам 120 тысяч рублей за интим-услуги и страховку

Встреча с желанной девушкой так и не состоялась
Рустам ЯХИН
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Мужчина несколько раз перевел деньги мошенникам и только тогда понял, что к нему никто не придетМужчина несколько раз перевел деньги мошенникам и только тогда понял, что к нему никто не придетФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Кургане от действий мошенников пострадал 49-летний мужчина, который из другого региона приехал в гости к родственникам. В какой-то момент ему стало скучно и, чтобы развлечься, решил заказать себе интим-услуги.

Подходящее объявление мужчина обнаружил в социальных сетях. Позвонив, по указанному номеру телефона, ему сообщили, что для оказания услуги интимного характера нужно будет внести заранее оплату и страховку. Потерпевший так и сделал. Однако ему сообщили, что деньги не поступили на счет.

— Несколько раз он переводил определенную сумму денег, так как девушка на том конце провода уверяла, что оплата не прошла. Переведя злоумышленникам 120 тысяч рублей, мужчина понял, что его обманули, и обратился за помощью в полицию, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области.

Отметим также, что на прошлой неделе в полицию Курганской области обратились 32 человека, которые потеряли денежные средства дистанционным способом из-за мошенников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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