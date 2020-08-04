В Челябинске автомобилисты самовольно убрали ограждения, чтобы заезжать на набережную

4 Авг. 2020 2020-08-04T07:44:32+03:00

И на свежем воздухе отдохнуть, и с машиной не расставаться Фото: Ирина ФАДЮШИНА

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Около месяца назад проезд к набережной возле органного зала «Родина» перекрыли столбиками, но автомобилисты отодвигают их и проезжают к реке. При том, что буквально в нескольких метрах есть парковка.

Так, вечером в воскресенье мы заметили две машины стояли. Одна из них со свердловскими номерами — так сказать, чувствуют себя как дома.

Столбики просто сдвигаютФото: Ирина ФАДЮШИНА

В администрации Калининского района прокомментировали, что столбики действительно отодвигают сами отдыхающие. Закрыть проезд наглухо нельзя.

— Закреплять столбики не планируется, так как передвигать их нужно для проезда спецтехники, — прокомментировали в пресс-службе администрации района.

После нашего запроса специалисты отдела благоустройства пообещали обратиться в полицию с просьбой пристальнее следить за порядком во время патрулирования.

Теперь у полиции прибавится работы — следить за порядком на набережнойФото: Ирина ФАДЮШИНА

Отметим, что проезд перекрыли после многочисленных обращений. Во-первых, пешеходная зона — не место для железных коней. Во-вторых, компании автолюбителей нередки курят кальян и распивают спиртное на набережной.

А между тем, любителей подымить будет еще больше. Госдума приняла закон, запрещающий кальяны и даже электронные сигареты в барах и ресторанах. Мы обзвонили несколько заведений. Оказалось, некоторые из них поддерживают нововведение и вот почему.

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ИСТОЧНИК KP.RU