Ограничение движения на улицах Челябинска, последние новости на 4 августа 2020 года

4 Авг. 2020 2020-08-04T07:48:22+03:00

Лето — горячая пора для дорожников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Администрации Челябинска сообщает, что, в связи с дорожными работами, сегодня, 4 августа, вводится ограничение движения на четырех улицах:

— На Машиностроителей — демонтаж/монтаж бортового камня, укладка асфальта;

— На Артиллерийской будут ночью будут наносить разметку, устанавливать бордюры и укладывать асфальт;

— На Жукова — демонтаж/монтаж бортового камня, демонтаж асфальтобетонного тротуара;

— На улице Мира (от Сталеваров до Румянцева) будет производиться монтаж бортового камня и пандусов.

Кроме того, из-за жары +32...+36 градусов вводится ограничение движения для большегрузов на дорогах области.

— Ограничения будут действовать до 21:00 4 августа. Важное уточнение — время окончания ограничений может быть изменено, — прокомментировали в миндортрансе региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU