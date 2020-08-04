Ограничение движения на улицах Челябинска, последние новости на 4 августа 2020 года
Администрации Челябинска сообщает, что, в связи с дорожными работами, сегодня, 4 августа, вводится ограничение движения на четырех улицах:
— На Машиностроителей — демонтаж/монтаж бортового камня, укладка асфальта;
— На Артиллерийской будут ночью будут наносить разметку, устанавливать бордюры и укладывать асфальт;
— На Жукова — демонтаж/монтаж бортового камня, демонтаж асфальтобетонного тротуара;
— На улице Мира (от Сталеваров до Румянцева) будет производиться монтаж бортового камня и пандусов.
Кроме того, из-за жары +32...+36 градусов вводится ограничение движения для большегрузов на дорогах области.
— Ограничения будут действовать до 21:00 4 августа. Важное уточнение — время окончания ограничений может быть изменено, — прокомментировали в миндортрансе региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU