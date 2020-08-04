В Челябинске закрывается «Читай-город»

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:34:44+03:00

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Вслед за коронавирусом в Челябинск пришел коронакризис. Дело в том, что на этой неделе закрывается книжный магазин «Читай-город», расположенный на улице Кирова возле цирка. Об этом сообщил предприниматель Артем Писанов в своих соцсетях.

Вот так выглядят пустые полки книжного. Фото: facebook.com/Артем Писанов

Покупатели вспоминают, что и в докризисные времена книжный не пользовался популярностью.

— Там и 10 лет назад было не так много народу. Не знаю, как они вообще продержались на плаву так долго, — рассказывает читательница КП-Челябинск.

Фото: facebook.com/Артем Писанов

Сейчас предприниматель освобождает помещение и бесплатно раздает книжные стеллажи. Всего в Челябинске осталось пять филиалов крупной сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU