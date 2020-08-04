Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 4 августа 2020 года: три смерти за сутки
Минздрав огласил свежие данные о количестве зараженных коронавиурсом в Челябинской области. На утро 4 августа зарегистрировали 103 новых случая. Всего 12233 южноуральца заразились COVID-19, из них 3810 пациентов находятся под присмотром врачей.
За сутки из больниц выписали 77 человек. 8119 пациентов уже переболели COVID-19.
За минувший день в регионе скончалось трое заболевших. У всех были тяжелые хронические заболевания:
— пациентка, 80 лет: острое нарушение мозгового кровообращения, церебральный атеросклероз;
— пациент, 58 лет: острый инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность;
— пациентка, 73 года: острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь.
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ИСТОЧНИК KP.RU