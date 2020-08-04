2020-08-04T09:15:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 4 августа 2020 года: три смерти за сутки

Свежие данные от минздрава Челябинской области
Ангелина ЗАКИРОВА
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Свежие данные о зараженных коронавирусом в Челябинской областиСвежие данные о зараженных коронавирусом в Челябинской областиФото: Валентина ВАГАНОВА
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Минздрав огласил свежие данные о количестве зараженных коронавиурсом в Челябинской области. На утро 4 августа зарегистрировали 103 новых случая. Всего 12233 южноуральца заразились COVID-19, из них 3810 пациентов находятся под присмотром врачей.

За сутки из больниц выписали 77 человек. 8119 пациентов уже переболели COVID-19.

За минувший день в регионе скончалось трое заболевших. У всех были тяжелые хронические заболевания:

— пациентка, 80 лет: острое нарушение мозгового кровообращения, церебральный атеросклероз;

— пациент, 58 лет: острый инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность;

— пациентка, 73 года: острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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