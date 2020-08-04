В Челябинске на дне Миасса нашли столетний самовар
В Челябинске чистят русло Миасса. Работы ведут от плотины пруда Коммунар до элеватора «Союзпищепром». Со дна поднимают водоросли и кучи старого мусора. А накануне нашли самовар, которому около сотни лет.
— Сколько самовар пролежал в воде, сказать трудно. По словам экспертов, подобную кухонную утварь делали еще до революции, — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.
Также на дне находят бутылки, банки, покрышки, строительные материалы. Попадаются даже продуктовые тележки с покупками, агитки, а как-то даже нашли боевой снаряд.
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ИСТОЧНИК KP.RU