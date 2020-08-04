Газ, дороги, медицина. Жители Тюбука встретились с Алексеем Текслером
Во вторник, 4 августа, глава региона работает в Каслинском районе и в Озерске. Задача: проверить исполнение данных ранее поручений. В Тюбуке жители попросили у Алексея Текслера завершить газификацию поселка: труба с топливом уже есть, и некоторые улицы газифицированы. Требуется строительство газораспределительной инфраструктуры. Губернатор напомнил, что в этом году финансирование программы газификации в регионе увеличено в два раза. На завершение газификации Тюбука нужно два года.
Дороги — еще один вопрос. В этом году в поселок «зашла» отремонтированная дорога, и требуются знаки для регулировки движения. Скоро начнется учебный год, детишки в школу ходят вдоль дороги, для их безопасности появится знак и разметка «Пешеходный переход».
Посетовали тюбукцы на работу службы скорой помощи: машин с экстренной бригадой иной раз приходится ждать по нескольку часов.
Сегодня автопарк Каслинской районной больницы пополнится на пять машин скорой помощи. В том числе, будет новый передвижной ФАП, реанимобиль и три машины скорой.
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ИСТОЧНИК KP.RU