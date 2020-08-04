Количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 4 августа 2020: выздоровевших больше, чем заболевших

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:20:08+03:00

Больше половины зараженных уже завершили лечение Фото: Валентина ВАГАНОВА

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Общее количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 4 августа 2020 достигло 2398.

За минувшие сутки подтверждены 30 новых случаев: 12 — в Кургане, 7 — в Шадринске. Остальные — в Шадринском, Юргамышском, Кетовском, Куртамышском, Каргапольском и Далматовском районах.

— На лечении находятся 939 человек. За последние сутки выписано 50 человек, — сообщили в оперативном штабе.

А между тем, в соседней Челябинской области ситуация. 103 новых случая на сегодня. 3810 пациентов находятся под присмотром врачей, выписано 77 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU