Количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 4 августа 2020: выздоровевших больше, чем заболевших
Общее количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 4 августа 2020 достигло 2398.
За минувшие сутки подтверждены 30 новых случаев: 12 — в Кургане, 7 — в Шадринске. Остальные — в Шадринском, Юргамышском, Кетовском, Куртамышском, Каргапольском и Далматовском районах.
— На лечении находятся 939 человек. За последние сутки выписано 50 человек, — сообщили в оперативном штабе.
А между тем, в соседней Челябинской области ситуация. 103 новых случая на сегодня. 3810 пациентов находятся под присмотром врачей, выписано 77 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU