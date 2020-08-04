В Каслинском районе усмирят большегрузы

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:28:12+03:00

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Во время инспекционной поездки в Каслинский район 4 августа губернатор Алексей Текслер осмотрел отремонтированную дорогу Усть-Багаряк — Тюбук.

Исполнено одно из поручений губернатора, данное местным властям в июле прошлого года о капремонте участка в три километра. Стоимость работ составила около 26,5 миллиона рублей.

Дорогу отремонтировали по поручению губернатора, на состояние проезжей части Текслеру жаловались местные жители. Теперь они же боятся, что большегрузы разобьют новый асфальт. Поблизости разрабатывается гранитный карьер, и по дороге гоняют тяжелые грузовики. Текслер поручил министру дорожного хозяйства Алексею Нечаеву решить вопрос регулирования движения грузовиков вместе с ГИБДД, установить знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU