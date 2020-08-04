2020-08-04T10:28:12+03:00
Общество

В Каслинском районе усмирят большегрузы

Жители опасаются: большие машины разобьют новую дорогу
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Отремонтированная дорога Усть-Багаряк — Тюбук.Отремонтированная дорога Усть-Багаряк — Тюбук.Фото: Инна КУМЕЙКО
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Во время инспекционной поездки в Каслинский район 4 августа губернатор Алексей Текслер осмотрел отремонтированную дорогу Усть-Багаряк — Тюбук.

Исполнено одно из поручений губернатора, данное местным властям в июле прошлого года о капремонте участка в три километра. Стоимость работ составила около 26,5 миллиона рублей.

Дорогу отремонтировали по поручению губернатора, на состояние проезжей части Текслеру жаловались местные жители. Теперь они же боятся, что большегрузы разобьют новый асфальт. Поблизости разрабатывается гранитный карьер, и по дороге гоняют тяжелые грузовики. Текслер поручил министру дорожного хозяйства Алексею Нечаеву решить вопрос регулирования движения грузовиков вместе с ГИБДД, установить знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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