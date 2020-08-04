2020-08-04T10:55:07+03:00
Общество

Экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву просят продлить домашний арест

Ранее он заключил досудебное соглашение
Ирина ФАДЮШИНА
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Евгений Тефтелев находится под домашним арестом с конца мартаЕвгений Тефтелев находится под домашним арестом с конца мартаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Завтра, 5 августа, Центральный районный суд рассмотрит ходатайство о продлении домашнего ареста бывшему мэру Челябинска Евгению Тефтелеву. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

А в четверг состоится заседание по бывшему начальнику управления капстроительства Евгению Пашкову. Следствие просят продлить заключение под стражей.

Напомним, в декабре прошлого года Евгений Тефтелев был задержан сотрудниками ФСБ вместе с Евгением Пашковым по подозрению в получении взятки в особо крупном размере от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука.

До 26 марта экс-мэр находился в СИЗО, а после мера пресечения была изменена на домашний арест. Кроме того, Евгений Тефтелев заключил досудебное соглашение. Теперь он может рассчитывать на сокращение срока заключения в случае обвинительного приговора.

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Несмотря на пенсионный возраст, Евгению Тефтелеву грозит реальный срок

Тефтелев стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Интересно, что 1 января виновнику исполнится 65 лет. Возраст зачастую становится фактором, который смягчает наказание. Однако Тефтелеву грозит реальный срок. Мы узнали — почему. Читать>>>

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ИСТОЧНИК KP.RU

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