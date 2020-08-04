Экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву просят продлить домашний арест

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:55:07+03:00

Евгений Тефтелев находится под домашним арестом с конца марта Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Завтра, 5 августа, Центральный районный суд рассмотрит ходатайство о продлении домашнего ареста бывшему мэру Челябинска Евгению Тефтелеву. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

А в четверг состоится заседание по бывшему начальнику управления капстроительства Евгению Пашкову. Следствие просят продлить заключение под стражей.

Напомним, в декабре прошлого года Евгений Тефтелев был задержан сотрудниками ФСБ вместе с Евгением Пашковым по подозрению в получении взятки в особо крупном размере от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука.

До 26 марта экс-мэр находился в СИЗО, а после мера пресечения была изменена на домашний арест. Кроме того, Евгений Тефтелев заключил досудебное соглашение. Теперь он может рассчитывать на сокращение срока заключения в случае обвинительного приговора.

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ИСТОЧНИК KP.RU