ЮУрГУ — уникальный центр подготовки IT-специалистов

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:09:00+03:00

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Высокий спрос в сфере IT на специалистов по работе с большими массивами данных. Справиться со сложными задачами в этой области могут выпускники Института естественных и точных наук. В ИЕТН делают упор на фундаментальную подготовку по математике и программированию, благодаря чему студенты вырастают не просто в кодировщиков, а в специалистов, способных создавать программные продукты от идеи до конечной реализации.

Развивать экономику через IT-сферу помогают выпускники Высшей школы экономики и управления. Они работают бизнес- и системными аналитиками, руководителями групп разработки, инженерами по разработке и сопровождению информационных систем, техническими писателями, тестировщиками ПО. У выпускников ВШЭУ нет проблем с поиском работы, потому что в учебе они углубленно изучают программирование, информационные технологии и экономические дисциплины.

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ИСТОЧНИК KP.RU