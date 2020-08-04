2020-08-04T11:17:00+03:00
Общество

В Челябинской области хозяева зараженных гусей должны уничтожить всех домашних птиц

Животные заразились от перелетных птиц
Ангелина ЗАКИРОВА
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В селе Песчаное нашли гусей зараженных опасным гриппомВ селе Песчаное нашли гусей зараженных опасным гриппомФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Увельском районе домашние гуси и утки заразились высокопатогенным гриппом (H5N8) от перелетных птиц. Как рассказали в Россельхознадзоре Челябинской области, животные находились на вольном выгуле.

Теперь, по ветеринарным правилам, хозяева должны уничтожить всю домашнюю птицу в очаге заболевания, даже если у нее нет симптомов.

Сейчас сотрудники ветслужбы обходят дворы поселка и ищут больных и павших животных. На въезде в Песчаное установили дезинфицирующие барьеры и место для сжигания мертвых птиц. Бороться с распространением гриппа ветеринарам помогают сотрудники МЧС.

— Отметим, что все птицефабрики Челябинской области работают в режиме закрытого типа. Сотрудникам птицефабрик запрещено иметь дома на содержании любую домашнюю птицу (кур, гусей, попугаев) из-за возможного заноса инфекции на предприятие, — сообщили в Россельхознадзоре Челябинской области.

Напомним, в Увельском районе на берегу озер Песчаное и Табыньша нашли пять мертвых животных: двух домашних гусей и уток и одну дикую утку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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