Школьница на самокате попала под колеса авто в Челябинске

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:20:08+03:00

Самокат, скорее всего, отправится на свалку. Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.com

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Накануне вечером, в переулке Дачный поселка Смолино 25-летний водитель KIA Ceed сбил 12-летнюю школьницу.

— Девочка ехала на самокате во встречном направлении по проезжей части дороги, — сообщили в ГИБДД города.

В результате девочка получила травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU