2020-08-04T11:20:08+03:00
Происшествия

Школьница на самокате попала под колеса авто в Челябинске

Девочка получила травмы
Ирина ФАДЮШИНА
Поделиться:
Самокат, скорее всего, отправится на свалку. Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.comСамокат, скорее всего, отправится на свалку. Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.com
Изменить размер текста:

Накануне вечером, в переулке Дачный поселка Смолино 25-летний водитель KIA Ceed сбил 12-летнюю школьницу.

— Девочка ехала на самокате во встречном направлении по проезжей части дороги, — сообщили в ГИБДД города.

В результате девочка получила травмы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске скоро похолодает до +20 и пойдут дожди
Пенсионерка из Курганской области заплатила за снятие порчи почти полмиллиона рублей
«Как всегда в Челябинске»: министр экологии назвал причины смога
В Миассе за месяц погибло рекордное количество человек
Едут даже из Крыма: во время пандемии национальный парк «Таганай» побил рекорд посещаемости
Ломать или ремонтировать. Минобр Челябинской области решит, что делать со старым зданием школы в Каслях
Банк УРАЛСИБ подвел итоги акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»
«Мечел» помогает устранять последствия урагана
В Челябинске водитель авто сбил велосипедиста и скрылся
Школьница на самокате попала под колеса авто в Челябинске
В Челябинской области хозяева зараженных гусей должны уничтожить всех домашних птиц
ЮУрГУ — уникальный центр подготовки IT-специалистов
Экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву просят продлить домашний арест
В Каслинском районе усмирят большегрузы
Количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 4 августа 2020: выздоровевших больше, чем заболевших
Челябинка добилась теста на коронавирус после публикации ее истории в «Комсомолке»
«Может привести к удушью»: в Челябинске зафиксировали превышение по оксиду азота и фтороводороду
Газ, дороги, медицина. Жители Тюбука встретились с Алексеем Текслером
В Челябинске на дне Миасса нашли столетний самовар
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 4 августа 2020 года: три смерти за сутки