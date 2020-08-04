Школьница на самокате попала под колеса авто в Челябинске
Девочка получила травмы
Самокат, скорее всего, отправится на свалку. Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.com
Изменить размер текста:
Накануне вечером, в переулке Дачный поселка Смолино 25-летний водитель KIA Ceed сбил 12-летнюю школьницу.
— Девочка ехала на самокате во встречном направлении по проезжей части дороги, — сообщили в ГИБДД города.
В результате девочка получила травмы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU