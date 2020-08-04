В Челябинске водитель авто сбил велосипедиста и скрылся
Госавтоинспекция разыскивает водителя, который сбил велосипедиста на зебре у дома на проспекте Победы, 171. Это неподалеку от Теплотеха. ДТП произошло в понедельник 3 августа около 16:15.
— Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем при повороте направо на нерегулируемом перекрестке совершил наезд велосипедиста, — рассказали в ГИБДД города.
38-летний мужчина получил травму головы, перелом ключицы и лопатки. С места ДТП его увезли на скорой.
Очевидцев и тех, у кого есть запись происшествия на видеорегистраторе, просят позвонить по телефонам: 728-60-21, либо 8-963-084-68-55.
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ИСТОЧНИК KP.RU