В Челябинске водитель авто сбил велосипедиста и скрылся

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:31:08+03:00

ДТП произошло у дома на проспекте Победы, 171. Скрин: google.com/maps

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Госавтоинспекция разыскивает водителя, который сбил велосипедиста на зебре у дома на проспекте Победы, 171. Это неподалеку от Теплотеха. ДТП произошло в понедельник 3 августа около 16:15.

— Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем при повороте направо на нерегулируемом перекрестке совершил наезд велосипедиста, — рассказали в ГИБДД города.

38-летний мужчина получил травму головы, перелом ключицы и лопатки. С места ДТП его увезли на скорой.

Очевидцев и тех, у кого есть запись происшествия на видеорегистраторе, просят позвонить по телефонам: 728-60-21, либо 8-963-084-68-55.

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ИСТОЧНИК KP.RU