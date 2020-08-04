«Мечел» помогает устранять последствия урагана

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:43:20+03:00

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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК») совместно с ООО «Мечел-Материалы» (входят в Группу «Мечел») помогают устранять последствия урагана в Металлургическом районе, который прокатился по Южному Уралу в выходные.

Шквалистый ветер с дождем в считанные минуты повредил километры линии электропередач, десятки строений и деревья в городской черте. В сотнях домов отключили электричество. Без света остались жители поселков Першино, Аэропорт, Дачный и несколько улиц Металлургического района.

Благодаря слаженной работе сотрудников предприятия «Мечел-Материалы», ЧМК и команды администрации Металлургического района был экстренно организован вывоз поваленных деревьев и веток для освобождения дорог, трамвайных путей, дворов и улиц района.

— Из-за падения деревьев на контактную сеть было остановлено движение трамваев.Оперативно была создана аварийная бригада, которая совместно с работниками «Гортранспорта» приступила к уборке завалов, порезке поваленных и висящих на проводах деревьев. Для этой работы был выделен автомобильный кран и бензопилы. Аварийная бригада «Мечела» распилила и сняла с контактной сети трамвайного пути девять деревьев. Движение трамваев оперативно восстановлено,- пояснил директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU