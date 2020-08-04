2020-08-04T11:43:20+03:00
Общество

«Мечел» помогает устранять последствия урагана

Вывезли поваленные деревья и ветки, освободив дороги, трамвайные пути и улицы
Поделиться:
Изменить размер текста:

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК») совместно с ООО «Мечел-Материалы» (входят в Группу «Мечел») помогают устранять последствия урагана в Металлургическом районе, который прокатился по Южному Уралу в выходные.

Шквалистый ветер с дождем в считанные минуты повредил километры линии электропередач, десятки строений и деревья в городской черте. В сотнях домов отключили электричество. Без света остались жители поселков Першино, Аэропорт, Дачный и несколько улиц Металлургического района.

Благодаря слаженной работе сотрудников предприятия «Мечел-Материалы», ЧМК и команды администрации Металлургического района был экстренно организован вывоз поваленных деревьев и веток для освобождения дорог, трамвайных путей, дворов и улиц района.

— Из-за падения деревьев на контактную сеть было остановлено движение трамваев.Оперативно была создана аварийная бригада, которая совместно с работниками «Гортранспорта» приступила к уборке завалов, порезке поваленных и висящих на проводах деревьев. Для этой работы был выделен автомобильный кран и бензопилы. Аварийная бригада «Мечела» распилила и сняла с контактной сети трамвайного пути девять деревьев. Движение трамваев оперативно восстановлено,- пояснил директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ломать или ремонтировать. Минобр Челябинской области решит, что делать со старым зданием школы в Каслях
Банк УРАЛСИБ подвел итоги акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»
«Мечел» помогает устранять последствия урагана
В Челябинске водитель авто сбил велосипедиста и скрылся
Школьница на самокате попала под колеса авто в Челябинске
В Челябинской области хозяева зараженных гусей должны уничтожить всех домашних птиц
ЮУрГУ — уникальный центр подготовки IT-специалистов
Экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву просят продлить домашний арест
В Каслинском районе усмирят большегрузы
Количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 4 августа 2020: выздоровевших больше, чем заболевших
Челябинка добилась теста на коронавирус после публикации ее истории в «Комсомолке»
«Может привести к удушью»: в Челябинске зафиксировали превышение по оксиду азота и фтороводороду
Газ, дороги, медицина. Жители Тюбука встретились с Алексеем Текслером
В Челябинске на дне Миасса нашли столетний самовар
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 4 августа 2020 года: три смерти за сутки