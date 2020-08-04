2020-08-04T11:50:44+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ подвел итоги акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»

За время проведения акции в ней приняло участие 210 предприятий — субъектов малого и среднего предпринимательства
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подвел итоги акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ», пять ее победителей получили от Банка денежные призы в размере 200 000 рублей.

Акция проходила с 9 июня по 15 июля 2020 года в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Краснодаре. Всего за время проведения акции в ней приняло участие 210 предприятий — субъектов малого и среднего предпринимательства. Участникам нужно было отметить свой бизнес на карте, расположенной на лендинг-странице проекта и написать короткий рассказ, почему именно их бизнесу важно получить поддержку от УРАЛСИБа. Победителей в каждом городе определяли путем «народного голосования» — ими стали те, чьи истории набрали наибольшее количество голосов (лайков). Всего за за участников акции было отдано 763 166 голосов. По итогам голосования определено пять победителей: по одному в каждом регионе участия, и один дополнительный приз от Банка УРАЛСИБ — наиболее активному участнику акции. Общий призовой фонд составил 1 000 000 рублей.

Помимо денежного приза, победители получат очную консультацию от эксперта по эффективным коммуникациям и переговорам «Университета Бизнеса УРАЛСИБ» Кристины Петрухновой.

Список победителей:

• Москва, Колесник Марина Анатольевна, компания Детский досуговый центр «АкадемГородок»;

• Санкт-Петербург,Пятунин Игорь Владиславович, предприятие по производству стульев Ergo-rf-первый здоровьесберегающий;

• Краснодар, Выголов Игорь Олегович, Клуб виртуальной реальности VIRus;

• Уфа, Закиров Динар Гулемович, ООО «Картридж» — сервис для предоставления удаленной работы в 1С бухгалтерии,

Дополнительный приз — г. Санкт-Петербург, Гусева Юлия Игоревна, интернет-магазин «Марсик и друзья» — платформа помощи приютам для бездомных животных на базе зоомагазина.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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