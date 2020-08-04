Ломать или ремонтировать. Минобр Челябинской области решит, что делать со старым зданием школы в Каслях
Во время инспекционной поездки в Каслинский район губернатор Челябинской области осмотрел старое здание школы, в котором около 10 лет назад учились ребятишки из ближайшего частного сектора.
Здание, возведенное в 50-е годы прошлого века, разрушается. Печки-голландки в коридорах выглядят архаично. Внутри развалин пусто. Покрепче выглядит пристрой, однако и он нуждается в реконструкции.
Печка-голландка.Фото: Инна КУМЕЙКО
Районные власти сообщили главе региона, что реконструкция здания будет стоить более четверти миллиарда рублей.
Текслер усомнился в целесообразности реконструкции: требования к помещениям, где учатся дети, сейчас иные, нежели 60 лет назад. Не эффективнее ли на освобожденной территории построить современную школу?
Министру образования Александру Кузнецову поручено рассмотреть все варианты и выбрать, что оптимальнее — сносить или реконструировать.
ИСТОЧНИК KP.RU