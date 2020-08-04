2020-08-04T12:01:58+03:00
Общество

Ломать или ремонтировать. Минобр Челябинской области решит, что делать со старым зданием школы в Каслях

Помещения устарели морально и физически
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Старая школа.Старая школа.Фото: Инна КУМЕЙКО
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Во время инспекционной поездки в Каслинский район губернатор Челябинской области осмотрел старое здание школы, в котором около 10 лет назад учились ребятишки из ближайшего частного сектора.

Здание, возведенное в 50-е годы прошлого века, разрушается. Печки-голландки в коридорах выглядят архаично. Внутри развалин пусто. Покрепче выглядит пристрой, однако и он нуждается в реконструкции.

Печка-голландка. Фото: Инна КУМЕЙКО

Печка-голландка.Фото: Инна КУМЕЙКО

Районные власти сообщили главе региона, что реконструкция здания будет стоить более четверти миллиарда рублей.

Текслер усомнился в целесообразности реконструкции: требования к помещениям, где учатся дети, сейчас иные, нежели 60 лет назад. Не эффективнее ли на освобожденной территории построить современную школу?

Министру образования Александру Кузнецову поручено рассмотреть все варианты и выбрать, что оптимальнее — сносить или реконструировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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