Пенсионерка из Курганской области заплатила за снятие порчи почти полмиллиона рублей

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:40:47+03:00

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В Шадринске 82-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. С ними она познакомились на улице. Случайная прохожая обнаружила у бабули страшный диагноз и тут же предложила решение этой проблемы.

«Целительница» заявила, что на пенсионерке порча, снять которую может только она и прямо сейчас. Путь к здоровью оказался прост — нужно было заговорить все имеющиеся деньги. В это же время к знахарке подошла ее бывшая пациентка, подтвердившая чудодейственную силу женщины. Это действо окончательно убедило бабушку в паранормальных способностях новой знакомой. Воодушевленная пенсионерка отправилась домой, завернула 440 тысяч рублей в черный пакет и вынесла на улицу.

После заговора вся сумма превратилась в нарезанные газетные листы. Что стало с «порчей» теперь неизвестно. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU