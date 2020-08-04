«Как всегда в Челябинске»: министр экологии назвал причины смога
Министерство экологии пообещало привлечь к ответственности предприятия, возле которых зафиксировали превышение допустимых концентраций вредных веществ. Передвижные и стационарные лаборатории обнаружили в воздухе фенол, сероводород и формальдегид. Материалы направлены в Росприроднадзор.
Также сегодня министр экологии Сергей Лихачев провел онлайн-совещание с представителями крупных предприятий, на котором обсудил вопрос снижения выбросов. Часть из них отчитались о приостановке оборудования и даже отгрузки продукции.
— Ночной смог полосой прошел. Дано указание устранить нарушения и доложить, какие меры приняты. Сошлось несколько факторов, в том числе погода — инверсия и ветер 4 м/с. Как всегда в Челябинске. Утром добавил автотранспорт, когда всем массово выехали, — прокомментировал журналисту КП-Челябинск Сергей Лихачев.
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ИСТОЧНИК KP.RU