«Это вопиющий случай»: браконьеры застрелили лосиху с детенышем на территории нацпарка в Челябинской области
В национальном парке «Зигальга», в районе поселка Верх Катав браконьеры убили лосиху с трехмесячным лосенком. Место преступления государственным инспекторам указала колея от «УАЗика».
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Добычу разделили и погрузили в машину, а шкуры пытались спрятать. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка «Таганай», под управлением которого находится «Зигальга».
— Это вопиющий случай — ни один уважающий себя охотник никогда не станет убивать самку с трехмесячным детенышем. Я за свою десятилетнюю практику такого никогда не встречал, — прокомментировал начальник отдела охраны объединенной дирекции Павел Юмин.
Ущерб оценили в 960 тыс. рублей. Самих браконьеров еще не нашли. Сотрудники полиции изъяли шкуры и баллончик из-под репеллента — эта улика может помочь установить личность браконьеров.
Готовятся материалы для возбуждения уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU