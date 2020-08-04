«Это вопиющий случай»: браконьеры застрелили лосиху с детенышем на территории нацпарка в Челябинской области

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:06:57+03:00

Лесенку было всего три месяца

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В национальном парке «Зигальга», в районе поселка Верх Катав браконьеры убили лосиху с трехмесячным лосенком. Место преступления государственным инспекторам указала колея от «УАЗика».

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Добычу разделили и погрузили в машину, а шкуры пытались спрятать. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка «Таганай», под управлением которого находится «Зигальга».

— Это вопиющий случай — ни один уважающий себя охотник никогда не станет убивать самку с трехмесячным детенышем. Я за свою десятилетнюю практику такого никогда не встречал, — прокомментировал начальник отдела охраны объединенной дирекции Павел Юмин.

Ущерб оценили в 960 тыс. рублей. Самих браконьеров еще не нашли. Сотрудники полиции изъяли шкуры и баллончик из-под репеллента — эта улика может помочь установить личность браконьеров.

Готовятся материалы для возбуждения уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU