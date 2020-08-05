В Озерске питьевую воду очистит новая фильтровальная станция

5 Авг. 2020 2020-08-05T07:41:14+03:00

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Накануне, во время визита в Озерск глава региона побывал на насосно-фильтровальной станции, где установлено и работает новое оборудование. Работы много: пока ежедневно с помощью нового оборудования очищается только 20 тысяч кубометров озерной воды из поступающих для нужд города 70 тысяч. Цена вопроса — более 485 млн руб.

На качество питьевой воду в Озерске на имя губернатора поступала масса жалоб. В прошлом году проект получил финансовую поддержку из областного бюджета более 108 млн руб на первый этап. По федеральному проекту «Чистая вода» в прошлом году поступило 5,7 млн руб. В нынешнем году за федеральные деньги (более 216 млн руб) по проекту «Чистая вода» средства поступят для того, чтобы добавить к очищаемому объему еще 10 тыс кубов воды в сутки.

В следующем году для города будет закуплено фильтрационного оборудования на очистку 40 тысяч кубометров воды в сутки. По федеральной программе город получит 171 млн руб. В итоге, будет очищаться весь объем потребляемой городом воды.

— У всех ЗАТО есть определенная история, определенная планка, сформированная еще в советские годы. В 90-е годы закрытые территории немножко просели и теперь требуют определенного внимания. Надо работать, — сказал Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU