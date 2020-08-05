В Челябинске ограничат движение на 7 улицах
Сегодня, 5 августа, в Челябинске ограничат движения из-за дорожных работ. Об этом сообщили в администрации города.
Трафик будет затруднен на следующих улицах:
— Ул. Мира (от ул. Сталеваров до ул. Румянцева) — монтаж бортового камня и пандусов;
— Ул. Машиностроителей — демонтаж/монтаж бортового камня. Устройство асфальтобетонного покрытия;
— Ул. Новороссийская — устройство асфальтобетонного покрытия;
— Ул. Артиллерийская — нанесение горизонтальной разметки (выполнение работ в ночь);
— Ул. Жукова — демонтаж и монтаж бортового камня;
— Ул. Лесопарковая — устройство асфальтобетонного покрытия;
— Проспект Ленина (правый отворот) от кинотеатра «Спартак» до парка Терешковой.
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ИСТОЧНИК KP.RU