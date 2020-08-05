В Челябинской области отец с 10-летним сыном потерялись в нацпарке «Таганай»
Вечером 4 августа 40-летний мужчина с 10-летним сыном отправились в национальный парк «Таганай», с прогулки они так и не вернулись. Жена пропавшего мужчины не смогла до него дозвониться и отправилась на поиски.
Возле парка она увидела знакомый автомобиль. Но ни мужа, ни сына рядом не было. Тогда женщина вызвала спасателей.
— На место выехала резервная группа Златоустовского отряда в составе 4-х человек, в 23:00 к ним присоединилась дежурная смена Златоустовского ПСО. В 5 часов утра, 5 августа на поиски мужчины и ребенка были подняты резервные группы Мобильного, Миасского и Усть-Катавского отрядов, — сообщает поисково-спасательная служба Челябинской области.
Сейчас в нацпарке работают 28 спасателей, в том числе 3 кинологических расчета, 6 внедорожников и 4 квадроцикла. Также к поискам присоединились пожарные и сотрудники парк.
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ИСТОЧНИК KP.RU