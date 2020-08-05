2020-08-05T08:09:00+03:00
Общество

Названы самые востребованные и прибыльные профессии в нашей стране и мире

Куда пойти учиться, чтобы жить в достатке
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Профессии, связанные с компьютерными технологиями, взлетели на пик популярности.

По отчету Минтруда, мехатроника — самая прибыльная профессия в России и мире.

Мехатроника — это интеграция механики, электрических машин, средств автоматизации, силовой электроники, микропроцессорной техники и программного обеспечения, то есть — технический универсал, который изменяет не только машины, но и процессы, выстраивая «умную автоматизацию», а она позволяет экономить финансовые и человеческие ресурсы.

В ЮУрГУ для подготовки мехатроников разработаны новые программы обучения и созданы центры для получения практических навыков.

Студенты, изучающие автоматизацию, постигают принципы промышленной кибирнетики, углубленно изучают алгоритмы управления, позволяющие предприятию или отдельному комплексу работать в автономном режиме.

В оснащенных лабораториях студенты могут поработать на промышленномоборудовании ведущих производителей в сфере автоматизации — Siemens, Emerson и других.

Еще одно востребованное направление -«Инжиниринг технологического оборудования». Это уже не автоматизация процессов, а создание новых технологий.

Сотрудничество с мировым лидером по производству металлургического оборудования SMS Group (Германия) и программа двойных дипломов с Национальной инженерной школой Сент-Этьен (ENISE, Франция) позволяет студентам пройти стажировку и обучение за границей.

Направления подготовки:

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» (27 бюджетных мест)

15.03.06 «Мехатроника и робототехника» (27 бюджетных мест).

15.03.02 «Технологические машины и оборудование»; профиль «Инжиниринг технологического оборудования» (27 бюджетных мест).

ИСТОЧНИК KP.RU

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