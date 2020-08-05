В Озерске занялись реновацией старого жилья

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:28:14+03:00

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Во время визита в Озерск губернатору Алексею Текслеру продемонстрировали плоды местной практики реновации. Строительная компания «Лидер» на месте сносимых домов-развалюх в два этажа по ул. Горной возводит 10-этажные дома, куда переселяет жителей снесенных построек. Новые квартиры той же площади, что в снесенных строениях. Плюс, жилье продается на рынке. Новый жилой комплекс получил название «Шоколад». Всего в планах застройщика снести восемь аварийных домов и на их месте построить семь высоток. У дома есть благоустроенный двор и детская площадка.

Реновация по-озерски губернатору понравилась.

— По сути, это пример для каждого города. И для Челябинска, в том числе. Хороший образец комплексной застройки с разбором старых домов, — сказал глава региона. — Это правильное решение, потому что есть инфраструктура, есть коммуникации. И есть потребность людей сменить условия жизни. Эти проекты мы приветствуем.

Застройщику-реноватору Алексей Текслер предложил реализовывать свои проекты и в Челябинске: аварийного жилья, подлежащего сносу, в областном центре достаточно

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ИСТОЧНИК KP.RU