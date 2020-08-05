2020-08-05T08:32:22+03:00
Происшествия

В Челябинской области полицейские накрыли подпольную нарколабораторию

Подозреваемому грозит 20 лет лишения свободы [фото]
Ангелина ЗАКИРОВА
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Южноуралец устроил нарколабораторию у себя дома. Фото: пресс-служба МВД Челябинской областиЮжноуралец устроил нарколабораторию у себя дома. Фото: пресс-служба МВД Челябинской области
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В Миассе полицейские задержали 43-летнего местного жителя, который варил амфетамин в домашней нарколаборатории.

Полицейские изъяли 52 грамма амфетамина. Фото: пресс-служба МВД Челябинской области

Полицейские изъяли 52 грамма амфетамина. Фото: пресс-служба МВД Челябинской области

— Полицейскими изъяты наркотическое средство амфетамин массой около 52 граммов, лабораторное оборудование, химические вещества для производства наркотиков, весы, упаковочный материал, сотовые телефоны, компьютер, — сообщили в МВД Челябинской области.

Фото: пресс-служба МВД Челябинской области

Фото: пресс-служба МВД Челябинской области

Против южноуральца возбудили уголовное дело за производство наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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