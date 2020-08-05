В Челябинской области полицейские накрыли подпольную нарколабораторию
В Миассе полицейские задержали 43-летнего местного жителя, который варил амфетамин в домашней нарколаборатории.
Полицейские изъяли 52 грамма амфетамина. Фото: пресс-служба МВД Челябинской области
— Полицейскими изъяты наркотическое средство амфетамин массой около 52 граммов, лабораторное оборудование, химические вещества для производства наркотиков, весы, упаковочный материал, сотовые телефоны, компьютер, — сообщили в МВД Челябинской области.
Фото: пресс-служба МВД Челябинской области
Против южноуральца возбудили уголовное дело за производство наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Сейчас подозреваемый находится под стражей.
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ИСТОЧНИК KP.RU