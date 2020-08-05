2020-08-05T08:52:32+03:00
Общество

Верхний Уфалей строит жилье для сирот и переселенцев из бараков

Новые квартиры осмотрел губернатор Алексей Текслер
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Верхний Уфалей 30 лет не строил многоквартирных домов. Фото: t.me/up74ruВерхний Уфалей 30 лет не строил многоквартирных домов. Фото: t.me/up74ru
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Сегодня глава региона с инспекционной поездкой отправился в Нязепетровский район. Цель — проверить, как местные чиновники исполнили данные ранее поручения. Накануне большую поездку он предпринял в Каслинский район, побывал с рабочим визитом в Озерске

По пути в Нязепетровск губернатор заехал в Верхний Уфалей. Здесь идет большое строительство: возводится три пятиэтажных дома на 100 квартир для переселенцев из ветхоаварийного жилья и детей сирот. Город 30 лет не строил многоквартирного жилья.

Первые новоселья люди отметят в конце 2020 — начале 2021 гг. Цена вопроса — более 165 млн руб. Объекты возводит ЮУ КЖСИ. Рядом есть школа. Квартиры сдаются в чистовой отделке. Губернатор особое внимание обратил на подъезды к новостройкам: должна быть нормальная дорога и тротуары.

В Нязепетровске губернатор побывает в школе, капитально отремонтированную после его поручения. Ознакомится с проектами модернизации системы водоснабжения Нязепетровска и завершения строительства ФОКа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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