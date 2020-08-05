Верхний Уфалей строит жилье для сирот и переселенцев из бараков
Сегодня глава региона с инспекционной поездкой отправился в Нязепетровский район. Цель — проверить, как местные чиновники исполнили данные ранее поручения. Накануне большую поездку он предпринял в Каслинский район, побывал с рабочим визитом в Озерске
По пути в Нязепетровск губернатор заехал в Верхний Уфалей. Здесь идет большое строительство: возводится три пятиэтажных дома на 100 квартир для переселенцев из ветхоаварийного жилья и детей сирот. Город 30 лет не строил многоквартирного жилья.
Первые новоселья люди отметят в конце 2020 — начале 2021 гг. Цена вопроса — более 165 млн руб. Объекты возводит ЮУ КЖСИ. Рядом есть школа. Квартиры сдаются в чистовой отделке. Губернатор особое внимание обратил на подъезды к новостройкам: должна быть нормальная дорога и тротуары.
В Нязепетровске губернатор побывает в школе, капитально отремонтированную после его поручения. Ознакомится с проектами модернизации системы водоснабжения Нязепетровска и завершения строительства ФОКа.
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ИСТОЧНИК KP.RU