В Челябинской области нашли отца с 10-летним сыном, заблудившихся в нацпарке «Таганай»

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:59:10+03:00

В Челябинской области нашли заблудившихся отца с сыном. Фото: instagram.com/spasateli74/

Они самостоятельно выбрались из леса

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В национальном парке «Таганай» завершились поиски пропавших 40-летнего мужчины и 10-летнего мальчика. Отце с сыном самостоятельно выбрались в поселок Магнитка.

— Для эвакуации пострадавших в поселение выдвинулась группа спасателеи . Обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Напомним, мужчина с сыном ушел гулять в нацпарк вчера вечером и не вернулся в назначенное время. К спасателям обратилась жена пропавшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU