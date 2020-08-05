Из Челябинска запустят новый поезд до «Олимпийского парка» в Сочи

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:18:02+03:00

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Из-за большого спроса на отдых в России РЖД запускает дополнительный поезд из Челябинска к Черному морю. Он будет курсировать до Имеретинского курорта — так называют один из семи железнодорожных вокзалов Сочи, более известный как «Олимпийский парк».

Поезд №589/590 Челябинск — Имеретинский Курорт будет курсировать через день. Из Челябинска он будет отправляться по четным числам с 12 по 26 сентября (время отправления 22:05). Обратно поезд будет ходить по нечетным числам с 15 по 29 сентября (время отправления 18:56). В пути состав находится 2,5 суток.

Ранее были восстановлены такие южные поезда, как №455/456 Челябинск — Новороссийск и №477/478 Челябинск — Адлер.

Напомним также, что во время пандемии в поездах РЖД увеличена периодичность уборки вагонов во время пути. Кроме того, во всех поездах установлены бесконтактные инфракрасные термометры. У проводников можно купить защитные перчатки и маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU