В Челябинской области мошенники полгода вымогали пенсию у инвалида

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:21:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Южноуральске 39-летний мужчина и 42-летняя женщина ответят перед судом за то, что вымогали деньги у инвалида.

В социальных сетях под ником «Алена Сергеевна» они просили деньги на дорогое лекарство для больных детей. Инвалид, желая помочь, отдавал часть своей пенсии на «благотворительность» в течение пяти месяцев.

— Не подозревая о корыстных мотивах злоумышленников, потерпевший, проживающий на пенсию по инвалидности, перевел на банковский счет обвиняемых небольшими платежами от 20 до 600 рублей денежные средства на общую сумму 9276 рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU