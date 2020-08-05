2020-08-05T10:21:54+03:00
Происшествия

В Челябинской области мошенники полгода вымогали пенсию у инвалида

Деньги просили на лекарство для детей
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Мошенники просили деньги на лекарство для детейМошенники просили деньги на лекарство для детейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Южноуральске 39-летний мужчина и 42-летняя женщина ответят перед судом за то, что вымогали деньги у инвалида.

В социальных сетях под ником «Алена Сергеевна» они просили деньги на дорогое лекарство для больных детей. Инвалид, желая помочь, отдавал часть своей пенсии на «благотворительность» в течение пяти месяцев.

— Не подозревая о корыстных мотивах злоумышленников, потерпевший, проживающий на пенсию по инвалидности, перевел на банковский счет обвиняемых небольшими платежами от 20 до 600 рублей денежные средства на общую сумму 9276 рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ снижает ставки по ипотеке
Челябинский областной суд продлил пребывание директора АО «Уралавтодор» в СИЗО
Бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву продлили домашний арест
На улицах Кургана появятся умные остановки с WI-FI и зарядками для мобильников
В Челябинской области мошенники полгода вымогали пенсию у инвалида
Из Челябинска запустят новый поезд до «Олимпийского парка» в Сочи
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 5 августа 2020 года: скончался 31-летний мужчина
В Челябинской области нашли отца с 10-летним сыном, заблудившихся в нацпарке «Таганай»
Верхний Уфалей строит жилье для сирот и переселенцев из бараков
В Челябинской области полицейские накрыли подпольную нарколабораторию
В Озерске занялись реновацией старого жилья
Названы самые востребованные и прибыльные профессии в нашей стране и мире