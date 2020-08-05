Парк, пляж, фонтан. Где в Озерске на велосипеде побывал Текслер

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:26:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне вечером Алексей Текслер в компании мэра Озерска Евгения Щербакова предприняли велосипедную поездку по Озерску. Губернатор решил таким образом ознакомиться с благоустройством закрытого города: на состояние дворов, улиц, общественных пространств обращают внимание озерчане.

Побывал губернатор в парке культуры и отдыха: там заасфальтировали дорожки. Пляж «Дальний» отремонтировали по проекту «Формирование комфортной городской среды». Пляжная зона увеличена более чем на 300 метров, завезен песок, вымощены дорожки. Появилось уличное освещение. Губернатор обратил внимание на состояние песка: после дождей он спрессовался, нужно разрыхлять.

Побывал Алексей Текслер во дворах Озерска. Обратил внимание главы города на не вывезенный мусор, на некачественно убранные контейнерные площадки. На газонах — не скошенная трава.

На проспекта Карла Маркса, главной пешеходной зоны Озерка, в удручающем состоянии находится городской фонтан. Трава — по пояс, не вывезен мусор. Итогом прогулки стал список поручений по благоустройству мэре города. Щербакову Алексей Текслер посоветовал видеть город изнутри, а не из окна служебного авто.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU